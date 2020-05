Numero chiuso e mascherina, così riapre il Bioparco

29 maggio 2020 a

Primo giorno di riapertura del Bioparco di Roma, con nuove modalità di accesso provvisorie per garantire il rispetto delle regole del distanziamento sociale e della sicurezza.

Per poter effettuare una visita al Bioparco di Roma, l’ingresso sarà contingentato e a numero chiuso. Il parco sarà aperto dalle ore 9.30 alle 17, con ultimo ingresso alle ore 16. In questa prima, delicata, fase, non sarà possibile accedere alle aree al chiuso, incluso il Rettilario, per motivi di sicurezza. In occasione della riapertura la tariffa dei biglietti è stata ridotta a 10 euro per adulti e bambini e 3 euro per i bambini al di sotto di un metro di altezza e gli accompagnatori delle persone disabili. Questa tariffa speciale sarà valida fino al 14 giugno. I biglietti dovranno essere acquistati esclusivamente on line; si tratta di biglietti a data fissa giornalieri. L’acquisto si può effettuare con lo smartphone sul momento davanti al cancello di ingresso.

In questa fase non è possibile effettuare nuovi abbonamenti o biglietti open; sono inoltre temporaneamente sospesi sconti, convenzioni e coupon promozionali. Gli abbonati e chi ha acquistato biglietti open in corso di validità potranno accedere al Bioparco esclusivamente attraverso prenotazione obbligatoria chiamando il numero 348.9013384 tutti i giorni dalle 9.30 alle 17.30. È necessaria la prenotazione telefonica anche per tutti i titolari di abbonamenti e biglietti open che hanno diritto alla proroga a seguito della chiusura del Bioparco compresa nel periodo 11 marzo - 28 maggio 2020.

Per accedere al parco è obbligatorio per tutti - ad esclusione dei bambini da zero a sei anni - essere muniti di mascherina; all’interno del parco il pubblico troverà tutte le indicazioni utili per la visita, in primis rispettare la distanza di sicurezza, evitare ogni forma di assembramento e non toccare balaustre e vetrate.