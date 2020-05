Coronavirus, a Roma casi raddoppiati

28 maggio 2020 a

I dati sul coronavirus risalgono, purtroppo. Raddoppiano rispetto a ieri. Nel Lazio ci sono, infatti, 21 nuovi positivi al Covid-19, di cui 11 a Roma. È il dato emerso dalla situazione nelle Aziende sanitarie locali fornito dal portale Salute Lazio. Questo il dettaglio: nella Asl Roma 1 ci sono 6 nuovi casi positivi e 20 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nella Asl Roma 2 ci sono 4 nuovi casi positivi e 9 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nella Asl Roma 3 c’è un nuovo caso positivo e 16 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nella Asl Roma 4 non si registrano nuovi casi positivi e 9 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nella Asl Roma 5 ci sono 3 nuovi casi positivi e 61 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nella Asl Roma 6 ci sono 2 nuovi casi positivi. È morto un uomo di 64 anni e 72 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nella Asl di Frosinone non si registrano nuovi casi positivi nè decessi e 14 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nella Asl di Latina ci sono 4 nuovi casi positivi ed è morta una donna di 94 anni con precedenti patologie. Inoltre, 71 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nella Asl di Rieti non si registrano nuovi casi positivi nè decessi e 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; nella Asl di Viterbo c’è un nuovo caso positivo ma nessun decesso. Inoltre, 8 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.