Aereo da turismo precipita nel Tevere: disperso il pilota

È precipitato a Roma nel Tevere e si è inabissato nel fiume. Un aereo biposto da turismo è caduto all'altezza della via Flaminia Nuova all'incrocio con via Vitorchiano: subito dopo il decollo dall'aeroporto dell'Urbe il piccolo velivolo è scomparso dai radar. A bordo due persone, il pilota, che ha lanciato un sos alla torre di controllo e un passeggero che è stato recuperato nel fiume e trasportato all'ospedale Sant'Andrea. Sono in corso le ricerche per trovare il pilota.