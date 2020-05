Discarica di Roma, esposto in Procura del Comitato Valle Galeria Libera

Discarica di Roma: i cittadini della Valle Galeria depositano un esposto affinché la Procura della Repubblica di Roma valuti la correttezza dei procedimenti che in questi tre anni hanno riguardato il sito di Monte Carnevale. Il Covid-19 non ferma la battaglia per riqualificare il territorio.

L’esposto è stato firmato da 100 membri del comitato Valle Galeria Libera oltre che dai cittadini del territorio. Ma, appresa la notizia, si sono mobilitati anche vip come Simona Izzo e Ricky Tognazzi, che hanno fatto sapere che intendono "firmare volentieri, se siamo ancora in tempo".

Perché. «È un esposto doveroso - spiegano dal Comitato Valle Galeria Libera - per le gravi e ripetute violazioni messe in atto nei procedimenti, che in un percorso lungo tre anni, hanno portato alla scelta di Monte Carnevale come futura discarica di rifiuti solido urbani di Roma subito ribattezzata Malagrotta 2».

Cosa chiedono. I cittadini chiedono ai magistrati di valutare gli eventuali "reati di omissione di atti d’ufficio, falso ideologico, e abuso d’ufficio". Queste le ipotesi di reato contenute nell'esposto che tantissimi cittadini della Valle Galeria stanno per depositare in Procura.

Cosa si contesta. "Vengono contestati fatti gravissimi - spiegano ancora dal Comitato Valle Galeria Libera - quali l’assenza del recupero ambientale della cava di Monte Carnevale piuttosto che violazioni ed omissioni sia nel procedimento autorizzatorio della discarica di inerti e sia su quello di identificazione di Monte Carnevale come nuovo sito per la discarica di rifiuti non pericolosi di Roma Capitale".

Inoltre, continuano a spiegare "nell’esposto viene sottolineato infine come il vantaggio economico da parte dei proponenti sia notevolmente squilibrato se confrontato al danno subito dal cittadino configurando un'ipotesi di dolo dalle suddette condotte".

La nuova battaglia. Il Covid-19, dunque, non ferma la battaglia per salvare la Valle Galeria, che i residenti chiedono sia riqualificata al più presto. A inizio anno, prima che esplodesse la pandemia in Italia, c’erano state numerose iniziative di protesta con sit-in Campidoglio, in Regione, e una mega manifestazione nella stessa Valle Galeria con la partecipazione di molti vip, tra cui Simona Izzo e Ricky Tognazzi e l’attore e doppiatore Luca Ward.