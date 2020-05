Dal 29 maggio via libera agli stabilimenti balneari

Dal 25 maggio potranno riaprire palestre e piscine, dal 29 maggio spiagge attrezzate e villaggi. Con un’ordinanza siglata dal presidente Nicola Zingaretti ieri sera la Regione Lazio indica le nuove date di apertura previste per le attività rimaste ferme dall’emergenza Covid-19.

Potranno riaprire così attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di centri e strutture sportive, centri ricreativi e culturali compresi gli stabilimenti balneari e le altre attività a finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo. Riprenderanno le attività dei parchi tematici, parchi zoologici, parchi divertimento, lunapark e spettacolo viaggiante.

Per le nuove aperture l’ordinanza prevede che «allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico i soggetti interessati si conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del sindaco del comune di riferimento». Già da oggi sono consentite anche «attività delle strutture ricettive extralberghiere». L’elenco comprende guest house o affittacamere, ostelli per la gioventù, hostel o ostelli, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, bed & breakfast, country house o residenze di campagna, rifugi montani, rifugi escursionistici, case del camminatore e infine gli alberghi diffusi. E sempre da oggi potranno inoltre riprendere attività escursionistiche a piedi in natura e all’aria aperta, anche a titolo professionale ma a «condizione del...

