Altro che un metro di distanza. Metro bus, ressa a Termini, Ponte Mammolo e Battistini

Un conto sono le regole, un altro la loro applicazione pratica. Lunghe code, in alcuni casi ressa, il metro di distanza che difficilmente si può rispettare su autobus e metro. La ripartenza a Roma è piuttosto complicata. Disagi maggiori per pendolari e viaggiatori si sono registrati alle fermate più periferiche della metropolitana che raccolgono i passeggeri provenienti dalla provincia come Ponte Mammolo. Assembramenti e lunghe code a Termini, Cipro e Battistini.

Da oggi sono in funzione quattro nuove linee bus, istituite grazie a una nuova flotta di 70 pullman privati. Lo ha annunciato ieri la sindaca di Roma Virginia Raggi. Ecco l’elenco dei collegamenti: S01, stazione metro B Ponte Mammolo-Termini, con fermate in via Tiburtina (angolo Portonaccio) e alla stazione metro B Policlinico; S02, stazione metro A Anagnina-Termini, con fermate alla stazione metro A Colli Albani e alla stazione metro A/C San Giovanni; S03, stazione metro B Laurentina-Termini, con fermate in piazza dei Navigatori e alla stazione metro A/C San Giovanni; S04, stazione metro B Ponte Mammolo-stazione metro A Subaugusta, con fermate in viale Palmiro Togliatti (angolo Prenestina) e stazione metro C parco di Centocelle.