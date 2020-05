Massimo Ferrero esce di casa e va su tutte le furie: che bordata a Virginia Raggi

Viperetta di soprannome e di fatto. Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, attacca il sindaco di Roma Virginia Raggi. L'imprenditore, in attesa che il campionato di calcio di serie A riprenda, ha approfittato dell'allentamento del lockdown per portare il figlio a Villa Borghese. Un po' di aria pura e la gioia della primavera che sboccia dopo tanta quarantena casalinga per sfuggire al Covid-19 sono proprio le cose che servono, ma la passeggiata gli è andata di traverso: erbacce, topi e sudiciume in uno dei parchi più famosi d'Italia.

Buongiorno #virginiaraggi ti sembra possibile che un padre vada a #villaborghese con il proprio figlio in bicicletta e trova: buche, ratti grandi come nei #horrormovie, sporcizia #signorasindaco questa è #roma capitale d'Italia o la periferia del #mondo ???? basta @virginiaraggi. May 15, 2020

Così su Twitter, il vulcanico Ferraro ha twittato velenoso: "Buongiorno #virginiaraggi ti sembra possibile che un padre vada a #villaborghese con il proprio figlio in bicicletta e trova: buche, ratti grandi come nei #horrormovie, sporcizia #signorasindaco questa è #roma capitale d'Italia o la periferia del #mondo ???? basta @virginiaraggi". Una denuncia che ha raccolto pochi consensi, molti utenti social lo hanno deriso: "Sicuro che non stai descrivendo la tua presidenza alla Sampdoria?".