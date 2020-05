La galleria Giovanni XXIII chiusa per due settimane

Non c'è davvero pace per la galleria Giovanni XXIII. E per i cittadini che ogni giorno devono percorrerla. Dopo gli infiniti disagi per i lavori di restyling ora è di nuovo chiusa dopo l'incendio del bus nei giorni scorsi.

«Oggi voglio darvi un aggiornamento sulle attività di riparazione che stiamo effettuando all’interno della canna Nord della Galleria Giovanni XXIII, dopo l’incendio di un bus avvenuto mercoledì all’alba e che inevitabilmente ha portato diversi danni alla galleria», ha scritto in un post su Facebook Linda Meleo, assessora capitolina alle Infrastrutture. «Abbiamo definito mercoledì stesso il programma di interventi, iniziati con le attività, al momento in corso, di Areti per il ripristino dell’illuminazioni e per la sostituzione delle canaline e dei cavi danneggiati, e del Dipartimento Simu di Roma Capitale per quanto riguarda la verifica e la manutenzione dei vari impianti presenti. A questi, seguiranno il rifacimento dell’asfalto e le riparazioni su circa 200 pannelli fotoriflettenti che si trovano ai lati della galleria».

«La galleria al momento non è completamente chiusa - ha spiegato la Meleo - È infatti aperto il tratto dall’imbocco in direzione Pineta Sacchetti fino a via Mario Fani, è poi interdetta per circa 1 km, per tornare accessibile da via di Torrevecchia fino all’uscita. Chiaramente stiamo cercando di accelerare tutte le lavorazioni quanto più possibile in modo da ridurre al minimo i tempi di intervento. La fine dei lavori è prevista entro 10-14 giorni. Vi chiediamo un po' di pazienza per poter ripristinare completamente la piena funzionalità e la sicurezza della galleria».