Sono giorni di proteste a Roma per i buoni spesa in ritardo. Nei quartieri della capitale, molte famiglie sono scese in piazza disperate ed esasperate per la mancata erogazione dei buoni spesa decisa dal governo. Anche “L’Aria che Tira”, il talk mattutino di La7, Myrta Merlino ha dato spazio alla rabbia delle mamme del quartiere San Basilio che hanno denunciato i gravi ritardi: “Non sappiamo come dare da mangiare ai nostri figli. Capiamo una, due settimane di attesa, ma due mesi no. In alcuni comuni sono stati distribuiti 8.000 buoni, in altri appena 2000, perché queste differenze?”.

La giornalista, molto sensibile ai temi sociali, ha attivato la redazione per avere una risposta dalle istituzioni e in diretta ha chiamato Veronica Mammì, assessore Persona, Scuola e Comunità solidale del comune di Roma. Myrta Merlino le ha domandato: “Dite che avete erogato il 95% dei buoni spesi, ma sono stati consegnati 1 su 3, cosa succede? La gente non sa come mangiare!” e l’assessore: “Si è creata confusione. 160.000 sono le domande ricevute da Municipi e Dipartimento, ma quelle accolte sono 70.000 e questo perché dalla scrematura è emerso che una stessa persona ha presentato 15 domande in 15 municipi diversi, una stessa famiglia ha fatto domanda con ognuno dei suoi componenti, poi ci sono state richieste della stessa persona ma con codici fiscali cambiati. Dalle analisi è emerso che gli aventi diritti sono circa 70.000 e i buoni spesa sono tutti in consegna. Sono in fase di erogazione ma solo per chi ha diritto”. La Merlino ha chiosato: “Va bene, sono circa 70.000 ma non li avete dati tutti. Allora vi dico: vi prego, almeno fate presto”.