Parte la fase 2. E riparte la monnezza a Roma

E' durata poco la tregua di Roma grazie alla fase 2. Una città ordinata, con meno traffico e meno rifiuti. Non certo per merito della sindaca Virginia Raggi, ma perché con la chiusura delle attività commerciali e di ristorazione era diminuito notevolmente il carico di "monnezza" da smaltire ogni giorno. E' bastata però una piccola parvenza di ritorno alla normalità, con bar e ristoranti riaperti seppure solo per l'asporto, per far venire alla luce i vecchi problemi della Capitale. A partire dall'emergenza rifiuti, gestita malissimo dall'Ama. Come si può notare dalla foto che accompagna questo articolo, scattata oggi in via Festo Avieno, nella zona della Balduina, i cassonetti sono tornati a straripare. Figurarsi quello che potrà avvenire quando le riaperture saranno più nette. Si salvi chi può.