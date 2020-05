Sorpresa, dalla metro C sbuca il Colosseo

Nonostante i mesi che l’Amministrazione Raggi sta perdendo senza portare al voto in Consiglio comunale il prosieguo dei lavori di scavo delle talpe, Metro C - il consorzio che sta scavando la linea - sta andando avanti nelle lavorazioni e annuncia di aver terminato le operazioni di rimozione della “struttura di segregazione nella parte centrale” a Colosseo. In pratica, è terminata l’operazione di taglio della volta della stazione Colosseo della linea B. E ora, dall’apertura, si vede la suggestiva e inedita immagine dell’Anfiteatro Flavio.

Stando alla comunicazione di Metro C, da questa notte inizierà “il posizionamento delle predalles (dei pezzi prefabbricati in cemento armato e mattoni laterizi, ndr) che costituiscono il fondo della struttura di collegamento della Linea C con il binario in direzione Laurentina della Linea B”.

A questo punto, se la Raggi e i suoi riusciranno a vincere l’elefantiaca lentezza delle loro decisioni, una volta che il Consiglio comunale avrà votato per lo stralcio della stazione Venezia, le talpe verranno finalmente spostate riprendendo lo scavo e consentendo così il completamento dei lavori nelle parti fra San Giovanni e Colosseo, compresa la stazione Amba Aradam, bloccate proprio dalla presenza della “coda” della talpa meccanica.