Roma, il grido delle partite Iva: senza aiuti il 18 maggio non riapriamo

"Senza aiuti del governo il 18 maggio non possiamo aprire". Il grido di allarme dei negozianti romani nella fase 2 va in scena a serrande abbassate. Questo il manifesto affisso da un esercizio di abbigliamento di via Ottaviano al quartiere Prati. Si replica in altre zone. Il mondo del lavoro è tutto in fibrillazione. Questa mattina il sit-in a Porta San Paolo di una trentina di lavoratori di diverse categorie. In strada con megafono in pugno, a distanza di sicurezza e col volto coperto da mascherine tricolori. E altre iniziative, figlie dell'esasperazione legata al momento, bollono in pentola.