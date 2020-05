A Roma è già caos trasporti. In troppi sul bus, corse sospese

Troppi passeggeri a bordo dell'autobus, tutti a terra. Si fanno sentire le restrizioni dovute al coronavirus sui mezzi pubblici. E i negozi non sono ancora riaperti. "Ci hanno fatto scendere perché eravamo troppi. Invece di aumentare le vetture. È solo l'inizio, la gente e ancora poca. Che faremmo in futuro?", racconta un'utente su Facebook mostrando le foto del mezzo Atac fermo a viale America, all'Eur, e dei vigili che hanno fatto scendere i passeggeri. La corsa della linea 708 è stata sospesa.

Ma in quanti si può viaggiare sull'autubus? Ecco le direttive dell'Atac:

"ACCESSO SUI BUS, FILOBUS, TRAM e TRENI Prima di salire lascia scendere le altre persone. Utilizza la porta indicata per salire e per scendere. Non salire se non sei in grado di rispettare la distanza di sicurezza.

MASCHERINA Per salire a bordo è OBBLIGATORIO indossare una mascherina per la protezione del naso e della bocca.

A BORDO Non utilizzare mai i posti con il segnale di divieto. Sono ammessi anche viaggiatori in piedi, fino a un massimo del 50% della capacità del mezzo. Non sostare nei pressi della cabina di guida o di manovra".