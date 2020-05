Si ribalta il muletto. A Tivoli muore operaio

Drammatico incidente sul lavoro a Tivoli, in provincia di Roma. È successo in via Civitacampomarano al civico 8, un operaio 58enne, per cause tutt'ora in via di definizione, è morto. L'uomo, rimasto coinvolto dal ribaltamento a bordo di un muletto, è deceduto. I colleghi hanno immediatamente allertato i soccorsi ma per l’operaio è stato tutto inutile. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Tivoli che ha delimitato la zona di intervento consentendo agli ispettori Spresal Asl Roma 2 di svolgere le indagini di loro competenza.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e i sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri.