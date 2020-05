Navette per i dipendenti pubblici e privati

Piccoli autobus per portare i lavoratori presso le aziende in gruppo ma nel rispetto delle norme anti contagio. È l’ipotesi a cui sta lavorando il Campidoglio. A spiegarlo Virginia Raggi, sindaco di Roma, nel corso di una diretta Facebook con il sottosegretario al Mef Laura Castelli. «Stiamo lavorando a creare delle convenzioni - ha spiegato Raggi - affinché i dipendenti sia pubblici che delle grandi aziende private, possano trovare un’alternativa al trasporto pubblico e destinata al loro spostamento specifico. Si pensava a un sistema di navette, di shuttle, di autobus aziendali, che fatta una stima dei luoghi da cui provengono i dipendenti possano fare delle tappe in alcuni punti di raccolta e, nel rispetto del distanziamento anti contagio, li portino presso il luogo di lavoro». In questo modo «ci sarebbe anche un abbattimento della promiscuità tra dipendenti di diverse aziende», ha aggiunto Raggi ricordando che la stessa iniziativa è stata proposta ai ministeri presenti a Roma. «Abbiamo pensato di lavorare con i ministeri per incentivare un sistema di navette. Abbiamo scritto a varie pubbliche amministrazioni», ha sottolineato Raggi.