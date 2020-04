Voragine in strada davanti al Pantheon. Grazie al lockdown non passava nessuno

Una voragine in mezzo alla strada. Stavolta è il caso di dirlo: meno male che c'è il lockdown. Di fronte al Pantheon in pieno centro a Roma, in uno dei punti solitamente invaso dai turisti, sono crollati dei sampietrini nel pomeriggio di oggi. Per fortuna non passava nessuno e non ci sono feriti.

La buca è di circa un metro quadro e profonda due metri. Sotto una galleria di servizi con cavi e condutture. L'area è stata transennata dai vigili di Roma Capitale avvisati dell'accaduto. Ma la città casca a pezzi (e resta inquinata) anche quando stanno tutti a casa.