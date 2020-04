Dona il sangue contro il Covid-19

Vinciamo tutti insieme la battaglia contro il Covid-19. Al circolo di via Cornelia ora si può senza ansia, né depressione. In questa situazione di chiusura forzata, lo staff Forum non è stato certo spettatore anzi, da oltre un mese, sta facendo allenare tutti gli sportivi grazie ad un palinsesto di lezioni variegato che va dal pilates alla tonificazione, dalle lezioni di un’ora a brevi circuiti di 30 minuti. Un team di professionisti al servizio degli sportivi e di tutti coloro che vogliono prendersi cura di sé stessi. Incontri (rigorosamente online) con la nutrizionista, lo psicologo dello sport, medici e coach, tutti pronti a dare il giusto supporto. Inoltre, grazie ad un accordo tra il Forum e l’Ospedale Spallanzani di Roma, il circolo sulla via Aurelia diventa “centro pilota” per l’applicazione di alcuni protocolli di supporto alle cure mediche e di recupero post-ospedaliero. "Forum ti cambia la vita" è un progetto nato 40 anni fa dall’entusiasmo imprenditoriale di due sportivi (Walter Casenghi e Giampaolo Duregon) che oggi si conferma sempre attuale e vicino ai valori umani, sportivi e sociali. Il “gruppo” Forum è ormai un punto di riferimento per tutte le generazioni dove lo sport è sinonimo di educazione, rispetto delle regole, della squadra e dell’avversario, sacrificio, una vera scuola di vita e di valori per bambini e adulti, con il comun denominatore della socialità. Le strutture del Forum normalmente sono frequentate da migliaia di iscritti ogni giorno, persone che oggi, ancora più di prima, hanno bisogno di muoversi e allenarsi. Se avete dubbi al riguardo andate a dare un'occhiata su https://training.promosporteventi.it/) ed entrate nella famiglia Forum ad oggi orgogliosa di aver già organizzato due giornate di donazioni del sangue nel mese scorso e aver coinvolto amici e sportivi in questa maratona di solidarietà.