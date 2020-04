Boom per la web radio degli studenti romani

Si chiama voicebookradio.com ed è una delle web radio romane più ascoltate dai giovani (non solo romani) in queste settimane di quarantena: superati i 4.000 ascoltatori giornalieri. Il palinsesto, con una programmazione, in onda 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, è stato modificato per permettere agli studenti di interagire costantemente con voicebookradio.com tanto da renderla una sponda per far rimbalzare le loro idee e le loro voci in un momento cosi particolarmente duro: uno strumento in più in questo nuovo modo di studiare e crescere. Dalle rubriche a tema scolastico, a quelle di intrattenimento passando per le loro esperienze, la radio si riappropria di quel sentimento e di quella sua innata fascinazione .

"Gli studenti hanno così occupato il palinsesto della loro radio facendola propria, questo è quello per cui eravamo nati e gli ascolti di questi giorni ci incoraggiano a fare sempre meglio - sottolinea Giulio Ceccanei, direttore artistico di voicebookradio.com – Siamo orgogliosi di rappresentare un punto di riferimento e un momento di svago, di qualità e buona musica per i ragazzi in questo difficile momento. Una voce diretta dei giovani per i giovani studenti e per chi vuole ascoltare i loro pensieri.

Voicebookradio.com nasce nel 2014 da un’idea della dirigente scolastica Lidia Cangemi del liceo J.F. Kennedy di Roma con la collaborazione di Giulio Ceccanei direttore artistico della creative agency Toolit.it.

Il progetto ha visto all’inizio la partecipazione di 12 studenti che sono stati formati per acquisire le competenze professionali necessarie alla realizzazione di una web radio. Ad oggi voicebookradio.com, diventata associazione culturale formata da uno staff di 60 persone per la maggior parte under 25, è l’unico network radiofonico italiano gestito direttamente da giovani e facilmente accessibile a chiunque da qualsiasi parte del mondo grazie alla tecnologia web.