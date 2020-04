La replica della San Raffaele al vicesindaco Cimino: nostri operatori impegnati per assistere migliaia di persone

Il presidente della San Raffaele Carlo Trivelli replica con una nota "alle gravi e calunniose dichiarazioni" del vice sindaco di Rocca di Papa Veronica Cimino. "Rispondo a tarda sera al vice sindaco F.F. di Rocca di Papa in quanto la dirigenza, i medici, gli infermieri i fisioterapisti e tutto il personale del San Raffaele Rocca di Papa, come tutti gli altri 3000 operatori, sono incessantemente impegnati anche a rischio della propria salute per curare confortare ed assistere migliaia di persone come silenziosamente fanno da oltre 40 anni e non hanno certo tempo di fare dirette Facebook al sicuro di uffici comunali".

"Come è di tutta evidenza anche dalle dichiarazioni della stessa si tratta di un intervento “politico” da campagna elettorale del tutto proditorio e preordinato. Tutti sanno che a Rocca di Papa ci saranno le elezioni dopo la eroica perdita del sindaco Emanuele Crestini (deceduto lo scorso giugno a causa delle ustioni e del fumo inalato durante l'incendio nel Municipio, ndr) che certamente avrebbe avuto un atteggiamento del tutto diverso. Comunque siccome non vogliamo in alcun modo sottrarci ai nostri doveri la direzione sanitaria ha inviato le nostre risposte alle autorità competenti vice sindaca compresa. Quanto sopra per la difesa dell’onore e del lavoro di tutti gli operatori del San Raffaele Rocca di Papa in prima linea", conclude il presidente della San Raffaele Trivelli.