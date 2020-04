Coronavirus, a Roma 74 nuovi casi. Dieci morti nel Lazio: le vittime salgono a 273

Sono 3.730 i casi positivi a Covid-19 nella Regione Lazio. Di questi 2.263 sono in isolamento domiciliare, 1.264 sono ricoverati non in terapia intensiva, 203 in terapia intensiva. Sono 273 i pazienti deceduti e 720 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 4723 casi. Questo il bollettino diffuso alla presenza dell'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato nell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

"Per quanto riguarda i guariti salgono di 33 unità (22 al Policlinico Gemelli, 7 Umberto I e 5 a Tor Vergata) arrivando a 720 totali, mentre nelle ultime 24h i decessi sono stati 10 e sono stati eseguiti oltre 65 mila tamponi” commenta l’Assessore D’Amato.

A Roma si registrano 74 nuovi contagi e 4 sono i morti, tutti di più di 80 anni, nella Asl Roma 3. Nel resto della provincia il numero dei nuovi positivi è di 49. Nella Asl Roma 4 è morto un uomo di 88 anni e nella Asl Roma 6 due donne, 94 e 87 anni.

"Oggi nella Asl Roma 1 il numero di chi esce dalla sorveglianza (1.800) è il doppio di chi entra (900). Rinnovo l’appello a mantenere alta l’attenzione nelle giornate di Pasqua e Pasquetta", spiega D'Amato.