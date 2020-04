"Egregio presidente Zingaretti, scriviamo a lei in cerca di aiuto.

Siamo consapevoli della situazione ed immaginiamo il sovraccarico di lavoro a cui è sottoposto in questo momento di emergenza... però lei è l’unica nostra speranza e di altre centinaia di famiglie del Lazio! Siamo contente che lei abbia sconfitto la malattia e che finalmente stia bene e ci dispiace darle altro lavoro, ma bisogna trovare una soluzione per i nostri bambini!

I nostri figli frequentano la scuola materna sita in via Noale 331, "L’Allegra Compagnia dei Bambini" e la struttura rischia seriamente di chiudere, come altre migliaia di scuole private per tutta Italia! Noi, come famiglie, stiamo cercando di supportare con ciò che possiamo la scuola, ma è evidente che i nostri aiuti non possano bastare, in quanto al momento siamo impossibilitati a pagare le rette per intero! Le scuole private si mantengono proprio con le nostre rette: essendo però chiuse dal 04 Marzo, senza di esse, rischiano la chiusura DEFINITIVA entro giugno! Non è giusto!!! Non è giusto perché 20/25 famiglie rimarranno senza lavoro per questo, educatrici, direttrici, professionisti esterni, addetti alla cucina e alle pulizie. Non è giusto perché i nostri figli vanno in questa scuola da quando avevano 3 mesi e molti di noi hanno avuto anche i figli maggiori che per sei anni sono già stati con loro!!! È molto difficile al giorno d’oggi crescere dei figli, la società è quella che tutti conosciamo e trovare delle persone a cui affidare i propri bambini con fiducia e tranquillità non è affatto semplice! Per quanto ci riguarda la nostra scuola è una grande famiglia, ci aiutiamo, confrontiamo e stimoliamo tutti a vicenda, personale e famiglie fanno un grande lavoro di squadra. Non possiamo ritrovarci quando tutto finalmente andrà bene, senza un posto sicuro dove lasciare i nostri bambini! Non possiamo fare finta di niente, neanche se per alcune di noi è l’ultimo anno di materna, perché loro rimangono vicine a noi famiglie, con aiuti psicologici se servono o consigli anche dopo, quando il percorso nido-materna si conclude!

Le chiediamo quindi che vengano stanziati degli aiuti concreti per queste scuole, che non sanno come colmare le lacune delle rette mensili per pagare le loro spese, le quali continuano ad esserci anche se durante queste settimane di chiusura totale. Non è giusto gravare ulteriormente su noi famiglie, che già di nostro siamo in grandi difficoltà economiche, ma che pur di fare qualcosa per loro, cerchiamo di dare ciò che possiamo, ma purtroppo non basta. Se chiudessero poi tutte queste scuole private, a settembre dove andranno tutti quei bambini che non sono rientrati nelle graduatorie statali e comunali? Per favore gentile Presidente, ci aiuti, siamo tutte disperate.

Certe di una Sua celere risposta, le porgiamo i nostri saluti.

Firmato le mamme: Moira Giuliani, Sabrina Dongarrà, Sara Giordani, Daniela Venturi, Gianna Nolasco, Paola Orlandi, Francesca Pellegrini, Alessandra Mariani, Annamaria Piselli, Elisabetta Pizziconi, Vanessa Mastroddi, Adriana Tosto".