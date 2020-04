Incendio in appartamento in via Latina. Bambino finisce in ospedale

Quattro squadre dei Vigili del Fuoco più il funzionario di servizio sono intervenute alle 12.15 per un incendio in un palazzo di quattro piani al 94 di via Latina, nel quartiere San Giovanni.

Le fiamme, divampate nell’appartamento al pian terreno, hanno di fatto reso temporaneamente inagibili gli altri ai livelli superiori a causa del denso fumo sprigionato. Nell'appartamenti si trovavano padre, madre, figlio e la donna di servizio. Soccorso dai sanitari sul posto, il bambino di 9 anni è stato trasportato all’ospedale Gemelli. Sul posto per la viabilità e l’interdizione della via gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Sull’origine del rogo sono in corso accertamenti. Per mettersi in salvo gli altri inquilini si sono rifugiati sul terrazzo del condominio.