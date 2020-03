Cinghiali all'assalto di Roma deserta per il coronavirus

Dall'emergenza coronavirus all'emergenza rifiuti e cinghiali a Roma. Ecco stamattina via Carlo Piancastelli al quartiere Ottavia, la borgata del sindaco Virginia Raggi, periferia nord della città. Cinghiali che razzolano nell'immondizia sparsa ai piedi dei cassonetti della differenziata che ancora non è stata raccolta. Ancora scene non nuove per l'Urbe. A postare l’eloquente scatto sui social è stato Andrea Montanari, ex consigliere del XIV Municipio, che ha ironizzato: "Buona giornata #Ottavia". Seguono i commenti non proprio laconici dei residenti del quartiere.