Tutti attaccati uno all’altro in attesa dei treni alla stazione Termini di Roma. Come se l’emergenza coronavirus non esistesse. In barba alla disposizione di stare a distanza di un metro uno dall’altro. Ad immortalare la scena surreale è stato un passeggero che si trovava a Termini questa mattina alle 7.45. Il passeggero in attesa ha poi inviato la foto al gruppo Facebook “Dillo a noi Roma” che l’ha rilanciata. La foto finita poi anche sul sito 7Colli. La dimostrazione che si tratta di un’immagine scattata oggi viene dal fatto che tutti i passeggeri in attesa dei treni hanno in mano il foglio necessario per poter viaggiare per motivi di lavoro.