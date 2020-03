Medici cinesi allo Spallanzani. Ecco i consigli agli italiani

«Siamo convinti che l’Italia stia facendo un ottimo lavoro e abbiamo potuto con i nostri occhi vedere le condizioni della coppia di turisti cinesi guariti e ne siamo molto contenti». Così uno dei medici della delegazione cinese che si è recata in visita all’Istituto Spallanzani di Roma per condividere conoscenze con il team dell’ospedale romano.

La delegazione ha sottolineato «l’importanza di inquadrare il prima possibile i casi positivi di Covid-19, curarli» e «la necessità attuare sempre il prima possibile le misure di quarantena per fermare i contagi». «Queste sono le misure che ha adottato anche la Cina - ha spiegato il medico in un incontro con la stampa - e non le abbiamo inventate noi ma vengono usate a livello internazionale nei casi di infezione».

«L’Istituto Spallanzani ha accolto una delegazione di 9 persone della Croce Rossa cinese composta da medici e ricercatori che sono stati in prima linea nella lotta al Covid-19 in Cina - si legge nel bollettino dell’ospedale - La delegazione cinese ha scambiato con la comunità scientifica dello

Spallanzani ogni utile esperienza al fine di condividere percorsi diagnostici e terapeutici per la prevenzione e la lotta al nuovo coronavirus e si è infine recata in visita alla coppia cinese, ormai clinicamente guarita».