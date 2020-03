Ville e parchi storici di Roma chiusi: manca solo la firma della sindaca Virginia Raggi sull’ordinanza, che è stata predisposta dagli uffici comunali competenti oggi alle 16: Villa Borghese, l’unico parco dove passano i mezzi pubblici e che non può essere chiuso, sarà presidiata dalle forze dell’ordine per far rispettare l’ordinanza.

"Lo stop da domani" anticipa Marco Andrea Doria, presidente del Tavolo di coordinamento per parchi e ville storiche di Roma Capitale chen stamattina aveva chiesto alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, di "chiudere tutti i parchi di Roma come a Milano o, in alternativa, controlli serrati per il rispetto delle norme anti Coronavirus evitando assembramenti e vicinanze oltre i limiti di sicurezza". "Appena sarà firmata l’ordinanza - dice Doria - saranno predisposti controlli delle forze dell’ordine per evitare la violazione delle nuove regole".

"C'è il problema che riguarda l'utilizzo delle aree giochi dove i bambini entrano in contatto con le superfici di altalene, scivoli e tutto il materiale comprese le panchine - spiega Doria -, stessa cosa per le attrezzature posizionate nei parchi dove i più grandi fanno ginnastica". E poi succede di tutto, - racconta il presidente del Tavolo di coordinamento : "Una signora ha appena chiesto ad una nostra pattuglia della Polizia locale a Villa Pamphilj: Scusate, ma posso sputare?".

"Nella consapevolezza che è impossibile controllare ogni angolo dei parchi, devono essere i cittadini a capire che bisogna rimanere a casa - continua Marco Andrea Doria -. I comportamenti superficiali possono creare danni gravissimi. Ma se non si andrà verso la chiusura dei parchi è necessario dare un segnale rafforzando la presenza di controlli che ricordino a tutti che le stringenti regole per combattere il virus valgono anche negli spazi verdi della città" conclude Doria che "ringrazia gli sforzi della Polizia locale di Roma Capitale per quanto stanno facendo, così come ringrazio la Sindaca per tutti gli interventi che si stanno effettuando all'interno dei parchi".