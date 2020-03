Guanti e mascherine obbligatorie per chi vende e manipola cibo. Ecco le regole contro il contagio

La lotta al coronavirus passa anche dalla sicurezza alimentare. Per questo nell'ordinanza approvata dal presidente della Regione Lazio sono previste una serie di misure per contenere il diffondersi del contagio. Riflettori puntati su chi manipola e vende cibo.

All'articolo 5 dell'ordinanza regionale c'è scritto che "gli esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande e tutti i soggetti che trasformano, producono, tengono in deposito o comunque manipolano per poi vendere o somministrare prodotti alimentari, in relazione all'attività svolta, sono tenuti all'utilizzo obbligatorio di mascherine e guanti".