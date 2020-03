Coronavirus, cara Raggi batti un colpo

Un videomessaggio in cui il sindaco di Roma Capitale, Virginia Raggi, invita i cittadini a rispettare le norme anti contagio. Un invito con gaffe, considerato che nei tre minuti di discorso il primo cittadino, dopo aver ricordato di «non stringerci la mano», ci ha esortato proprio a «darci una mano», a «stringerci forte». Una nota di colore mentre tutto nella Capitale d’Italia assume, giorno dopo giorno, toni sempre più grigi. E proprio da chi ha la responsabilità politica e amministrativa ci si aspetta di più.

Caro sindaco, non basta mettere il timbro di Roma Capitale sui decreti del Governo o sulle ordinanze regionali. Il «passacarte» insomma in una situazione in cui il collasso economico è dietro l’angolo occorre fare di più, così come occorre che il Campidoglio adotti tutte le misure necessarie per il rispetto delle regole imposte dal comitato tecnico, e recepite dal Governo e dalla Regione Lazio, ovvero chiusure e ingressi contingentati. Controllare i luoghi della movida venerdì e sabato appena trascorsi affinché venissero rispettate le distanze di sicurezza sanitaria imposte sarebbe stato un bel segnale. E cosa dire della giornata di ieri, dove parchi, spiagge, e diversi bar e ristoranti «ammassavano» persone come se il «Covid-19» fosse un problema già risolto e non in arrivo?...

