Nicola Zingaretti positivo al Coronavirus: sto bene, isolamento a casa

Nicola Zingaretti positivo al Coronavirus. Anche il presidente della regione Lazio colpito dal morbo Covid-19: in un video sui social il presidente spiega che è stato contagiato: "I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto!".

"Mi attengo al protocollo in vigore in questo caso per tutti - spiega il presidente Zingaretti - Anche la mia famiglia sta seguendo quelli che sono i protocolli che si seguono in queste situazioni. La Asl sta contattando le persone che in questi giorni mi sono state più vicino a lavoro, per i dovuti controlli. Ho informato il vicepresidente Leodori, della giunta Regionale, per mandare avanti il lavoro - aggiunge - così come il vice segretario del Pd Andrea Orlando che seguirà tutte le attività politiche".