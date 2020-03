Finiti i lavori in galleria, riapre la Giovanni XXIII

La canna nord in direzione Pineta Sacchetti riaprirà al traffico oggi, anche se i lavori proseguiranno nella notte per alcuni giorni. Dopo gli interventi di riqualificazione la Galleria Giovanni XXIII è pronta per la riapertura. Completata la prima fase dei lavori nel tratto della «canna nord», in direzione via Pineta Sacchetti/Gemelli.

Le imprese, impegnate nelle manutenzioni, hanno eseguito interventi di rifacimento completo del manto stradale sui complessivi 2,9 km del tratto di galleria, pulizia di tombini e caditoie, riqualificazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, installazione degli attenuatori d’urto in prossimità delle uscite, sostituzione delle barriere di sicurezza danneggiate e operazioni di sanificazione e ripristino dei pannelli fotoriflettenti per migliorare la visibilità all’interno della galleria. I lavori, iniziati il 20 gennaio scorso, in questa prima fase hanno avuto una durata di 40 giorni circa, secondo il cronoprogramma rivisto per contenere i disagi al traffico e riaprire la Galleria prima dei 75 giorni previsti dalla programmazione iniziale. La notte del 3 marzo prenderà il via, sempre nella «canna nord», la successiva fase dei lavori che prevede chiusure notturne (dalle ore 22 alle 6 di mattina) per l’applicazione sui pannelli fotoriflettenti di una nuova vernice antigraffiti e fotocatalitica, capace anche di assorbire...

