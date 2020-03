Esplodono tre buste. Donne ferite a Roma e Fiumicino

Tre buste sono esplose a Roma e a Fiumicino ferendo tre donne in maniera non grave.

Il primo episodio è avvenuto ieri sera alle 23.30 nel centro di smistamento postale in via Capannini a Fiumicino, mentre gli ultimi due sono avvenuti a Roma: uno intorno alle 18.30 del pomeriggio in via Piagge in zona Fidene, mentre l’ultimo, intorno alle 19,15 in via Fusco alla Balduina. Sui tre episodi indagano polizia e carabinieri.