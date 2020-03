Un altro caso a Roma. Poliziotto di Spinaceto positivo al coronavirus

Un poliziotto di Spinaceto sarebbe risultato positivo al primo tampone per il coronavirus. Il nuovo caso a Roma dovrà essere confermato dai test dell'Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani. Secondo quanto riporta il sito 7Colli diretto da Francesco Storace l'agente del commissariato di polizia Spinaceto era in malattia dal 25 febbraio con sintomi influenzali e con il sopraggiungere di una polmonite è stato portato al Policlinico Gemelli, dove è stato effettuato il tampone per il Covid-19 risultato poi positivo. Test che andrà effettuato ora dallo Spallanzani.

Secondo quanto si apprende l'agente sarebbe stato contagiato dal nuovo coronavirus in seguito alla visita di un conoscente proveniente da una delle zone-focolaio della Lombardia. Il presidio medico

di polizia ha avviato il protocollo sanitario previsto in questi casi e sono in corso test e verifiche sui colleghi venuti in contatto con il poliziotto.

Oggi intanto è stata la giornata della chiusura delle chiese San Luigi dei Francesi e Sant'Ivo dei Bretoni, in pieno centro storico, per la positività al virus di un sacerdote francese, già rientrato in patria. I via precauzionale tutti i sacerdoti residenti a San Luigi sono stati messi in isolamento.