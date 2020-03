Coronavirus, negativo il test sui contatti della famiglia di Fiumicino

"Al momento sono solo tre i nuovi casi di positività al nuovo coronavirus. Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche che non destano preoccupazioni". È quanto si legge nel bollettino medico dell'Istituto Spallanzani di Roma in riferimento alla famiglia di Fiumicino ricoverata perché positiva al Covid-19. I sanitari spiegano che "tutti i test eseguiti nella giornata di ieri e sino a questa mattina sono risultati negativi, compresi i contatti stretti e sintomatici della famigliola". La coppia di turisti cinesi, primi casi nel Lazio, continua la riabilitazione dopo la guarigione dal coronavirus.

Sono stati valutati, ad oggi, presso lo Spallanzani 204 pazienti. Di questi, 177, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Ventisette sono i pazienti tutt’ora ricoverati.