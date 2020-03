Ghali fa capolino al Toy Room. La trap invade la Capitale

Le serate al Toy Room continuano a sorprendere e continua la presenza di personaggi dello spettacolo che scelgono di trascorrere una serata insieme all’orsetto Frank.

Sono molti i vip e gli sportivi che hanno, infatti, sceso le famose scale fluo del Toy. Questa è stata la volta di Ghali, rapper che sta conquistando il pubblico con le sue hit e che attualmente è in vetta alle classifiche con l'album "DNA" appena uscito e già al primo posto della classifica Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana. Chissà che Ghali non sia passato proprio per festeggiare questa partenza sprint del nuovo album con l'amico peluche Frank...