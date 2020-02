Basta stress. Il coronavirus si combatte così

“Più dell’epidemia c’è da temere l’infodemia, la circolazione eccessiva di notizie non vagliate con accuratezza che rendono difficile orientarsi e creano ansia e allarmismi. Per questo il nostro centro di ricerca Drc ha redatto questo semplice vademecum che contiene utili e semplici consigli per evitare allarmismi e contrastare la diffusione di fake news. Sentirsi spaventati è una reazione normale in questa situazione, ma bisogna limitare l’ansia e la preoccupazione sociale per affrontare meglio l’emergenza. E’ necessario attivare dei filtri, non credere a tutto e documentarsi solo attraverso fonti ufficiali e affidabili, evitando di documentarsi in maniera compulsiva e disordinata e veicolando falsi miti sui social. Basta stress, il coronavirus si combatte e si sconfigge con la razionalità e le buone pratiche, anche sociali”.

Lo afferma l’Unint, Università degli Studi Internazionali di Roma.