"ROMA, ARIPIJATE"

Se Milano va a caccia di riscatto con il video lanciato dal sindaco Sala, Roma, che al momento appare «chiusa per virus» è pronta a ripartire con i suoi artisti che, ora più che mai, invitano la Capitale a reagire. Uno di quelli che preferisce l’ironia al dramma del panico contagioso (ancora più pericoloso dell’epidemia) è Pippo Franco.

Pippo Franco

Quando gli telefoniamo, all’improvviso, riavvolge il nastro dei ricordi. E parte da lontano. Molto lontano. Tutto per spiegare con un po’ di sorriso sulle labbra che bisogna stare tranquilli. «Vengo da un’epoca in cui c’erano i bombardamenti, ero piccolo. Ci rifugiavamo nelle cantine. Vivevo in via Pavia, piazza Bologna. C’erano diverse famiglie, oltre a cinque cugini, tutti rinchiusi nelle cantine durante la sirena che suonava. Lì, sotto ai bombardamenti, si parlava. Una signora - che ricordo benissimo - portava i biscotti. A casa mia si mangiava a turni e pochissimo (non c’erano soldi in giro). Il primo biscotto l’ho mangiato in una cantina sotto ai bombardamenti. Una vera sensazione inspiegabile. Non vedevo l’ora che ci fosse un altro bombardamento per mangiare quei biscotti: cosa significa tutto questo? Bisogna stare tranquilli. Abbiamo tutte le indicazioni dagli esperti. Mi sembra un film già visto. Dopo un po’ deve esserci la tranquillità. Anche l’ironia può aiutare a superare ogni paura. L’ironia è l’esorcizzazione del dramma», conclude il comico.

Pierfrancesco Pingitore

«Uscite di casa, andate a mangiare fuori, andate al teatro! – Ci ha detto un autore e regista di esperienza come Pierfrancesco Pingitore - Insomma bisogna reagire, con le dovute accortezze certo, lavandosi le mani ad esempio, ma poi fate tutto quello che facevate prima. Basta con la diffusione di notizie esagerate, a volte poi molte di queste sono anche false o male interpretate, è importante seguire i consigli dei medici più preparati su quest’argomento ma poi bisogna reagire e avere coraggio».

Carlo Verdone

