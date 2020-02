Cadavere trovato dentro un pozzo a Labaro

Il corpo senza vita di una persona è stato recuperato oggi pomeriggio alle 19, dai vigili del fuoco in un pozzo in via Flaminia nei pressi della stazione la Celsa a Roma in località Labaro. Sul posto è intervenuta una Squadra di vigili del fuoco e i Sommozzatori che dopo essersi immersi nel pozzo hanno recuperato la salma della persona che resta ancora non identificata perchè senza documenti. Indagini in corso.