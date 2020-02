Diabolik, Casamonica e Lucia postino dei boss: le immagini esclusive dell'operazione

Lucia Gargano era il "postino" dei boss. L'avvocato vicina alla famiglia Piscitelli e apprezzata dal clan dei Casamonica finisce in manette: un'inchiesta della Guardia di Finanza rivela un incontro tra Diabolik e il boss Salvatore Casamonica per siglare il patto mafioso per Ostia. Quel giorno era presente insieme ai due "garanti" per gli Spada e gli Esposito anche il legale Gargano per decidere la cessazione delle ostilità. Domani sera a “ Non è l’Arena” in onda alle 20.30‬ su La7 le prime immagini esclusive dell’operazione "Roma Criminale".