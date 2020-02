Schianto contro un camion sulla Laurentina, morta una donna di 36 anni

Una ragazza è morta questa mattina al chilometro 21 di via Laurentina, all’altezza della Selvotta, in direzione Pomezia, poco prima della rotonda di Scalella, al confine tra Pomezia e la Capitale.

A perdere la vita, B.M., 36enne, residente a Rocca Priora, ai Castelli Romani. La donna, si trovava a bordo di un'auto, in una dinamica ancora tutta da accertare, si è scontrata con un camion.

Da una prima ricostruzione l'auto viaggiava in direzione Roma, ha sbandato, e per motivi ancora in fase di accertamento, ha invaso la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva un autoarticolato che non è riuscito ad evitare l’urto, che è stato fatale.

Uno schianto fatale per la donna, finita nello scontro sotto il mezzo pesante. In gravi condizioni, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Allertati i soccorsi, il personale medico del 118 intervenuto sul luogo dell'incidente, non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di Pomezia che, in tempi celeri, hanno estratto la giovane dalle lamiere, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

Oltre al personale sanitari e ai vigili del fuoco sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale Gruppo IX Roma Eur per svolgere i rilievi del caso e verificare la corretta dinamica.

Il traffico è rimasto completamente bloccato in entrambe le direzioni. La strada, a tre corsie, non è stata chiusa.