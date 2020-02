Junior Cally dopo Sanremo debutta sui campi di calcio

Dalle passioni non si può sfuggire. Stare sul palco dell'Ariston è un'emozione forte, ma vuoi mettere un campo di calcio? Così da Sanremo all'erba il passo è breve. Dopo aver firmato per il Fiumicino, infatti, Junior Cally, il rapper al centro di mille polemiche e fresco di esibizione a Sanremo con la sua «No Grazie», ha iniziato ad allenarsi con la squadra del presidente Simone Munaretto allenata da Luigi Di Ruocco che milita nel campionato di promozione laziale.

Dopo la sua militanza alcune stagioni fa con il Focene, Junior Cally ha scelto il Fiumicino per rilanciarsi sul prato verde, trovando l’accordo con la società. L’esordio per Antonio Signore (questo il suo nome all’anagrafe), esterno d’attacco classe 1991, è previsto per il 23 febbraio al Desideri quando ci sarà lo scontro diretto con il Tolfa.