Metro Barberini riaperta a metà. Il gelo dei romani: dopo un anno...

La stazione Barberini della linea A della metro di Roma ha riaperto, ma solo per i passeggeri in uscita. Si potrà scendere alla fermata ma non salire. Un'apertura a metà che arriva dopo quasi un anno di stop. "Siamo passati da un disservizio a una scomodità ma è meglio di niente. Hanno pure ripulito la stazione ma dopo un anno ci aspettavamo qualcosa in più", alcuni commenti dei romani che dalle 5.30 di questa mattina hanno potuto utilizzar ela fermata, seppur a mezzo servizio.