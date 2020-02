Si schianta contro un palo della luce e un pino. Ragazzo gravissimo in ospedale

Continua la strage del sabato sera. Alle Terme di Caracalla, una Lancia Y proveniente da viale Aventino in direzione Cristoforo Colombo, ha abbattuto un palo della luce e percorso 30 metri sull'aiuola rialzata per finire la corsa contro un pino. Alla guida c'era un ragazzo indiano K.P.N. di 22 anni e nato in Italia.

Intervenuti subito sul posto gli agenti del I Trevi della Polizia Locale di Roma e i Vigili del Fuoco che hanno dovuto tirare fuori il corpo. Attualmente il ragazzo è ricoverato in codice rosso all'ospedale San Giovanni ed è grave. Sono ancora incerte le cause dell'incidente.