Voli bloccati. Ma i cinesi arrivano

Arrivare in Italia dalla Cina con l’aereo si può. Anche se il Governo ha bloccato i trasferimenti diretti. Per farlo basta allungare un po’ il giro, inserendo almeno uno scalo nell’itinerario, e il gioco è fatto. All’aeroporto di Fiumicino – dove è stato allestito un dormitorio nel Terminal 5 con 400 brandine per i cinesi rimasti bloccati - come a quello di Malpensa, continuano a sbarcare centinaia di cinesi ogni giorno, la maggior parte muniti di mascherine made in China (per di più prodotte proprio a Wuhan, epicentro del coronavirus) ma nessuno sembra preoccuparsene.

Questo accade perché, nonostante il pericolo, la situazione è tutt’altro che sotto controllo. Il problema nasce nelle aerostazioni di sosta, dove nella maggior parte dei casi, i passeggeri provenienti dalla Cina vengono lasciati vagare per ore senza essere nemmeno sottoposti a controlli sanitari al momento dello sbarco. Qualche giorno fa è accaduto a due ragazzi italiani che, partiti dalla Cina, hanno transitato indisturbati a Bangkok...

