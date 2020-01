Coronavirus a Roma, sono 34 le persone sotto osservazione allo Spallanzani

Due casi accertati, 34 persone sotto osservazione, nove dimissioni. "A oggi ci sono due pazienti positivi al Coronavirus ricoverati. La moglie di 65 anni è in condizioni cliniche discrete. Il marito di 66 anni anche lui in condizioni cliniche discrete, pur con sintomi più accentuati". Il professore Emanuele Nicastri, nella conferenza stampa allo Spallanzani di Roma, fa il punto sull'emergenza coronavirus. La donna è in condizioni cliniche discrete e presenta febbricola e congiuntivite. Anche il marito è in condizioni discrete, pur presentando un interessamento polmonare più pronunciato e febbre più alta.

Sono ricoverati allo Spallanzani anche dodici pazienti provenienti da zone diverse della Cina interessati all'epidemia, con sintomi respiratori modesti, e sono sottoposti al test per il coronavirus, hanno spiegato i sanitari. Altri nove sono stati isolati e già dimessi dopo risultato negativo. "Altri venti soggetti asintomatici, che risultano essere stati contatti primari della coppia con l'infezione, sono attualmente in osservazione presso la nostra struttura", ha detto Emanuele Nicastri, medico dell'Ospedale Spallanzani di Roma, centro di riferimento nazionale per le malattie infettive in cui sono ricoverati i due cittadini cinesi che hanno contratto il Coronavirus.

In merito all’operaio dell’Hotel Palatino non ci deve essere nessun allarmismo. L’uomo, che nella notte è stato trasferito dall’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli allo Spallanzani, non è mai entrato in contatto con i due soggetti che sono risultati positivi. Il virus si trasmette per stretto contatto diretto. "La ASL di competenza Roma 5 ha rispettato le procedure operative previste e lo ha trasferito esclusivamente a scopo precauzionale. La situazione non desta preoccupazione. Lo comunica in una nota l’Assessorato alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio", spiegano i medici.

In mattina, fanno sapere i medici, si è presentata in ospedale una donna cinese proveniente da Frosinone, che è sempre sotto osservazione. In generale dei 20 soggetti in osservazione, alcuni sono cinesi, altri italiani, altri ancora europei, tutti in una struttura separata dello Spallanzani.