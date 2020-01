Roma nord fugge dal tunnel chiuso

Il primo giorno della chiusura della galleria nord è andato, almeno in parte, come previsto. Traffico sostenuto negli orari di punta nei due percorsi alternativi consigliati mentre il terzo, non consigliato dall'Agenzia della Mobilità, ma comunque scelto da molti automobilisti, quello di Lungotevere Farnesina, ha registrato un andamento scorrevole per quasi tutta la giornata.

Il momento peggiore è stato la mattina con le scuole e gli uffici aperti e come previsto dai residenti di quel quadrante a soffrire maggiormente l'impatto della galleria chiusa è stata la zona Camilluccia e, in particolare, via Cortina d'Ampezzo e via Trionfale dove si è convogliato il traffico di chi non ha scelto tra le due alternative di imboccare Tor di Quinto, bensì Corso Francia. Su via Trionfale, già prima delle 8 di mattina, le macchine faticavano a districarsi nell'ingorgo per girare e poi riprendere via della Pineta Sacchetti verso il Policlinico Gemelli. Per quanto riguarda, invece, l'ultimo itinerario possibile...

