Albero pericolante. Chiusa l'uscita del Raccordo anulare

Uscita del Raccordo chiusa per un albero pericolante. Tre squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Roma hanno chiuso al traffico la rampa di uscita del Grande Raccordo Anulare che immette su via Tiburtina in direzione di Tivoli causa albero pericolante. Oltre al personale di APS della zona di competenza sono presenti quello dell'autoscala e della gru con annessi mezzi dei Vigili del Fuoco.

Ancora un pomeriggio di passione, dunque, per gli automobilisti della Capitale che devono fare i conti con blocchi alla circolazione e vegetazione pericolante. Ora anche in un'arteria così importante per il traffico capitolino come il Grande Raccordo Anulare. Per i romani non c'è pace.