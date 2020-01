Si apre una voragine sul marciapiede. Evacuato palazzo vicino al Colosseo

Una voragine si è aperta in via Marco Aurelio 20 a Roma, nei pressi del Colosseo. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno fatto sgomberare una sessantina di persone residenti in uno stabile di 24 appartamenti. In corso verifiche strutturali e strada chiusa al traffico. Acea e Roma Capitale presenti sul posto per quanto di loro competenza.

Per approfondire leggi anche: VORAGINE INGHIOTTE AUTO

Anche due attività commerciali sono state interdette all'utilizzo, una nel piano interrato, l'altra in corrispondenza del civico 18B Presenti sul posto della frana anche l'Italgas e la Polizia di Stato del Celio.