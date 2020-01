Roma-Lido, il treno si ferma ad Acilia. Ressa e caos per le navette

Per un guasto i treni della linea Roma-Lido si fermano ad Acilia. Verso le 19.15 un convoglio ha avuto un guasto alla stazione di Ostia Antica e per questo motivo l’Atac ha deciso di interrompere il servizio. Le corse sono limitate ad Acilia in entrambe le direzioni. Ressa e caos per le navette sostitutive del servizio dal momento che i bus non riescono a smaltire le migliaia di viaggiatori tra pendolari e studenti che stanno tornando sul litorale.