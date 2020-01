Molla l'autobus e va al bar con l'amica. Cosa dice l'autista ai passeggeri

Autista molla l'autobus alla fermata di piazza Augusto Imperatore. I passeggeri chiedono quando parte e lui: "Macchecca...neso". Tutto raccontato nero su bianco da Daniele Capezzone su Facebook: "Roma, fermata bus piazza Augusto Imperatore. Vettura ferma, autista fa verifiche ma non è chiaro se partirà o no. Nel frattempo bestemmia, fa sapere che “deve pisciare”, dice a un collega “annamo al bar”, bacia e abbraccia una signora e si avvia. Utente chiede: “Parte?”. Risposta: “Non lo so”. Utente richiede: “Mi dice per favore se parte?”. Risposta: “Maccheccazzoneso”. E va via con la signora. Il seguito non lo so, ma per oggi mi pare abbastanza".

E dopo l'episodio c'è chi adesso si rivolge direttamente alla Raggi: "Ogni giorno Virginia Raggi esalta la nuova flotta Atac e magnifica se stessa. Per chi non è di Roma, piazza Augusto Imperatore è proprio al centro della città. E non ci si meraviglia del trattamento denunciato da Capezzone. Si può anche fingere che abbia inventato tutto, ma tutti sappiano che è drammaticamente vero. Accade ogni giorno, in ogni zona di Roma. Chissà, magari il sindaco legge il post, si fa cercare Capezzone, lo invita in Campidoglio e cerca di capire con lui che cosa è successo e non deve succedere più. E forse si risale al maleducato che stava in servizio. Coraggio, Virginia, un po’ di umiltà fa bene".