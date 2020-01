Non funzionano le scale mobili. Stazione metro San Giovanni chiusa per ore

Ha riaperto da poco la stazione della Metro A San Giovanni dopo che questa mattina si erano verificati problemi di accessibilità in entrata a causa di un guasto tecnico. A renderlo noto sul proprio profilo Twitter è stata Atac. Il guasto tecnico, secondo quanto appreso, avrebbe riguardato le scale mobili.

Secondo alcune testimonianze dei passeggeri in transito, nella stazione si era rotta l'unica scala mobile ancora in funzione. Per questo i passeggeri sono stati dirottati fuori verso le fermate degli autobus. Disagi anche per chi doveva semplicemente transitare tra la linea C e la linea A della metropolitana. «Oggi chiuse le fermate metro A Cornelia e San Giovanni, blocco delle auto senza senso e mezzi pubblici già insufficienti a coprire il fabbisogno. Con Virginia Raggi dopo aver toccato il fondo, abbiamo scoperto che c’è un altro doppio fondo, che stiamo raschiando». Lo scrive sul proprio profilo Twitter la consigliera del Pd capitolino, Ilaria Piccolo.